Освобождение и переназначение Армена Абазяна на должность директора СНБ обусловлено изменениями в законе
14:43, 12 Январь 2024
Освобождение и повторное назначение Армена Абазяна на должность директора СНБ обусловлено изменениями, внесенными в Закон Республики Армения «О службе в органах национальной безопасности».
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.
После внесения изменений в Закон Республики Армения «О службе в органах национальной безопасности», согласно части 2 статьи 2 закона, директор и заместители Службы национальной безопасности освобождаются от военной службы и назначаются как лица, занимающие государственные должности.
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