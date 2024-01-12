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Освобождение и переназначение Армена Абазяна на должность директора СНБ обусловлено изменениями в законе

Освобождение и переназначение Армена Абазяна на должность директора СНБ обусловлено изменениями в законе

Освобождение и повторное назначение Армена Абазяна на должность директора СНБ обусловлено изменениями, внесенными в Закон Республики Армения «О службе в органах национальной безопасности».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

После внесения изменений в Закон Республики Армения «О службе в органах национальной безопасности», согласно части 2 статьи 2 закона, директор и заместители Службы национальной безопасности освобождаются от военной службы и назначаются как лица, занимающие государственные должности.


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