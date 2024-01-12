Армен Абазян согласно решению премьер-министра переназначен на должность директора СНБ

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Армен Абазян переназначен на должность директора Службы национальной безопасности Армении. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте e-gov.am

«Руководствуясь частью 5 статьи 9 Закона Республики Армения «Об общественной службе» и частью 2 статьи 4.1 Закона Республики Армения «Об органах национальной безопасности», назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности», - говорится в решении.

Армен Абазян был освобожден от должности директора СНБ РА указом президента РА 12 января.