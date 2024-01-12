Великобритания в течение года выделит Киеву военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании.

«В преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах», - говорится в сообщении.

На Даунинг-стрит уточнили, что Риши Сунак посетит Киев, где подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Великобританией и Украиной. Он предусматривает меры по оказанию помощи Киеву, включая обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, а также военно-промышленное сотрудничество.

В документе говорится, что не менее 200 млн из выделенных денег будут направлены на срочную закупку и производство разведывательно-ударных БПЛА для Украины.

Предусмотрены и ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

Во время своего визита в Киев Сунак объявит о выделении дополнительных 18 миллионов фунтов стерлингов, из которых 8 миллионов фунтов пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины. Другая часть денег предназначена для поддержки поставок гуманитарной помощи в зону конфликта Организацией Объединенных Наций и Красным Крестом.