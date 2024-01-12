Team запустил третий международный кабель стратегического значения

Компания «Team Telecom Armenia» запустила третий международный кабель стратегического для Армении значения, который позволит диверсифицировать инфраструктуру доступа в страну, повышая уровень интернет-безопасности.

Новый кабель пропускной способностью более 1 Тбит/с соединит Армению с крупнейшим центром обмена данными в Европе Франкфуртом через Грузию и Россию, став альтернативой существующему кабелю Грузия-София, проходящему по дну Черного моря.

«За последние два года мы значительно улучшили магистральные инфраструктуры, действующие в Армении, минимизировав количество аварий, однако за пределами страны они по-прежнему остаются неконтролируемыми. Эксплуатируя новые каналы, мы предотвращаем проблему доступа в интернет в случае международных аварий и приобретаем еще один запасной путь, повышая уровень надежности интернета и информационной безопасности», - предствил Айк ​​Есаян, генеральный директор «Team Telecom Armenia».

До сих пор компания использовала каналы из Грузии и Ирана. Напомним, что благодаря Team Армения также стала транзитной страной интернет-экспорта для 5 стран Ближнего Востока.

О «Team Telecom Armenia»

Team Telecom Armenia предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории Армении. Компания является первой телекоммуникационной компанией, которая провела IPO в Армении, став еще более открытой и публичной.

Являясь наследником первой телекоммуникационной системы в Армении, Team сочетает в себе богатый опыт первого оператора связи с современными технологиями. С 2021 года компания приступила к строительству уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network) со скоростью 25 Гбит/с по технологии 25G-PON, которая обеспечит качественный интернет всем жителям Армении.