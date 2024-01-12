Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Team запустил третий международный кабель стратегического значения

Team запустил третий международный кабель стратегического значения

Компания «Team Telecom Armenia» запустила третий международный кабель стратегического для Армении значения, который позволит диверсифицировать инфраструктуру доступа в страну, повышая уровень интернет-безопасности.

Новый кабель пропускной способностью более 1 Тбит/с соединит Армению с крупнейшим центром обмена данными в Европе Франкфуртом через Грузию и Россию, став альтернативой существующему кабелю Грузия-София, проходящему по дну Черного моря.

«За последние два года мы значительно улучшили магистральные инфраструктуры, действующие в Армении, минимизировав количество аварий, однако за пределами страны они по-прежнему остаются неконтролируемыми. Эксплуатируя новые каналы, мы предотвращаем проблему доступа в интернет в случае международных аварий и приобретаем еще один запасной путь, повышая уровень надежности интернета и информационной безопасности», - предствил Айк ​​Есаян, генеральный директор «Team Telecom Armenia».

До сих пор компания использовала каналы из Грузии и Ирана. Напомним, что благодаря Team Армения также стала транзитной страной интернет-экспорта для 5 стран Ближнего Востока.

О «Team Telecom Armenia»

Team Telecom Armenia предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории Армении. Компания является первой телекоммуникационной компанией, которая провела IPO в Армении, став еще более открытой и публичной.

Являясь наследником первой телекоммуникационной системы в Армении, Team сочетает в себе богатый опыт первого оператора связи с современными технологиями. С 2021 года компания приступила к строительству уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network) со скоростью 25 Гбит/с по технологии 25G-PON, которая обеспечит качественный интернет всем жителям Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]