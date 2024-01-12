В рамках программы государственного содействия в семьях, потерявших сыновей - военнослужащих, родилось 56 детей

С начала действия программы государственного содействия по преодолению бесплодия до конца 2023 года в Армении родилось 412 детей, 56 из которых - в семьях погибших военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, подводя итоги проделанной в 2023 году работы.

«Программа по преодолению бесплодия очень важная и нужная программа. С каждым годом государство увеличивает спектр предоставляемых услуг, также и количество бенефициаров. В 2023 году были изменены возрастные пороги, то есть, расширен круг бенефициаров. Услуга суррогатного материнства предоставляется государством и родителям погибших военнослужащих», - сказала Аванесян.

Министр отметила, что изначально количество желающих воспользоваться этой услугой было небольшим. Однако, позже эта возможность была оценена.

«В рамках программы суррогатного материнства в 2023 году в семьях погибших военнослужащих родилось 28 детей», - сказала Аванесян, добавив, что всего в 2023 году в рамках этой программы родилось 159 детей.

Министерство здравоохранения намерено внести изменения в законодательство и еще больше расширить круг бенефициаров.