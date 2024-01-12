Контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией готов к эксплуатации после проведения капитального ремонта

Контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», сообщил заместитель председателя КГД РА Карен Тамазян.

«Все таможенные и технические средства паспортного контроля и пограничной службы, все инфраструктуры готовы к обслуживанию должным образом», - сказал Карен Тамазян.

В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и сухопутную границу с Арменией. Армения и Турция в декабре 2021 года объявили, что готовы предпринять четкие шаги для нормализации отношений. Армения и Турция назначили специальных представителей для регулирования отношений между двумя странами. 1 июля 2022 года спецпредставители Армении и Турции достигли в Вене договоренности об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию, и решили начать в этом направлении необходимые процессы.