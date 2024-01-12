США ввели новые санкции в отношении юридических и физических лиц РФ

Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за передачу ракет из Северной Кореи в Россию.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщению, распространенному Госдепартаментом США, среди попавших под санкции лиц - государственная авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик.

Санкции введены и в отношении полигонов «Ашулук» и «Владимировка», расположенных в Астраханской области.

В санкционный список также попали четыре самолета, задействованных в поставках баллистических ракет КНДР и «сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».

Российская сторона отрицает использование корейских ракет.