США ввели новые санкции в отношении юридических и физических лиц РФ
11:50, 12 Январь 2024
Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за передачу ракет из Северной Кореи в Россию.
Как передает «Арменпресс», согласно сообщению, распространенному Госдепартаментом США, среди попавших под санкции лиц - государственная авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик.
Санкции введены и в отношении полигонов «Ашулук» и «Владимировка», расположенных в Астраханской области.
В санкционный список также попали четыре самолета, задействованных в поставках баллистических ракет КНДР и «сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».
Российская сторона отрицает использование корейских ракет.
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