Известен новый состав правительства Франции: на посту министра иностранных дел Катрин Колонну заменил Стефан Сежурне

Елисейский дворец объявил новый состав правительства во главе с новым премьер-министром Габриэлем Атталем.

Как передает «Арменпресс», министр экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сохранили свои должности. Себастьен Лекорню остается министром Вооруженных сил Франции. Расширены полномочия министра спорта Амели Удеа-Кастера. Отныне она будет возглавлять Министерство национального образования, молодежи, спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. Пост министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности по-прежнему будет занимать Марк Фено, пост министра юстиции - Эрик Дюпон-Моретти. Министерство охраны окружающей среды и территориального единства возглавит Кристоф Бешю, а Министерство высшего образования и исследований - Сильви Ретайо.

Одним из главных изменений является назначение нового министра иностранных дел Стефана Сежурна, который сменил Катрин Колонну.

Рашида Дати назначена министром культуры, Катрин Вотрен - министром труда, здравоохранения и толерантности.