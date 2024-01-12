США содействуют стабильному и достойному миру между Арменией и Азербайджаном: Джеймс О'Брайен

Соединенные Штаты Америки содействуют стабильному и достойному миру между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», это заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Мы поддерживаем мирное соглашение, стабильный и достойный мир между Арменией и Азербайджаном. Нас очень вдохновляет тот факт, что страны продолжают иметь полноценную двустороннюю повестку и решать проблемы, которые существуют между ними. Еще предстоит проделать много работы, и мы готовы поддержать ее всем, чем сможем. У нас полноценные отношения с обеими странами, включая экономические связи, связи в сфере безопасности и политические связи. Мы хотим, чтобы обе страны извлекли выгоду из мирного соглашения, и мы будем работать над этим любым наиболее приемлемым способом. Я думаю, что это еще одна прекрасная возможность для обоих правительств сделать больше для своего народа», - заявил О'Брайен.

Он добавил, что программа реформ в Армении очень впечатляет.

Говоря об Азербайджане, О'Брайен обратился к предстоящим президентским выборам в этой стране, а затем сказал, что может сказать о той роли, которую Азербайджан хочет играть в экономическом развитии региона. Помощник госсекретаря США подчеркнул, что мирное соглашение будет способствовать реализации этих планов.

«Теперь мы хотели бы иметь возможность обсудить все вопросы повестки с обеими странами, начиная от наших опасений по поводу ареста некоторых людей, заканчивая двусторонними вопросами. У нас будет полная повестка, если мы будем двигаться вперед. Но все это происходит в свете содействия установлению прочного и достойного мира между двумя странами», - заявил Джеймс О'Брайен.