США продолжают верить в возможность прочного мира между Арменией и Азербайджаном
10:39, 12 Январь 2024
Соединенные Штаты Америки продолжают верить, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
«Мы продолжаем верить, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Госдепартамент продолжит работу в этом направлении», - заявил Патель.
Он добавил, что советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, госсекретарь Энтони Блинкен и другие лица остаются глубоко вовлеченными в этот вопрос.
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