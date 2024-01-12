США продолжают верить в возможность прочного мира между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты Америки продолжают верить, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы продолжаем верить, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Госдепартамент продолжит работу в этом направлении», - заявил Патель.

Он добавил, что советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, госсекретарь Энтони Блинкен и другие лица остаются глубоко вовлеченными в этот вопрос.