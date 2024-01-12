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В финале Суперкубка Испании встретятся «Реал Мадрид» и «Барселона»

В финале Суперкубка Испании встретятся «Реал Мадрид» и «Барселона»

Определились пары финалистов Суперкубка Испании по футболу.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Суперкубка Испании каталонская «Барселона», приняв на своей площадке «Осасуну», добилась преимущества со счетом 2:0. Отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Путевку в финал Суперкубка Испании ранее завоевал «Реал Мадрид», который в полуфинале одержал победу над «Атлетико» со счетом 5:3.

Финал Суперкубка состоится 14 января.


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