В финале Суперкубка Испании встретятся «Реал Мадрид» и «Барселона»

Определились пары финалистов Суперкубка Испании по футболу.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Суперкубка Испании каталонская «Барселона», приняв на своей площадке «Осасуну», добилась преимущества со счетом 2:0. Отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Путевку в финал Суперкубка Испании ранее завоевал «Реал Мадрид», который в полуфинале одержал победу над «Атлетико» со счетом 5:3.

Финал Суперкубка состоится 14 января.