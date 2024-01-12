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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении со ссылкой на информацию, полученную из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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