Спасательная служба сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В связи с дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди на 38-40-м км будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами до 15 февраля. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян.

Закрыты автодороги Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом (рекомендуется использовать цепи противоскольжения).

На дорогах Сюникской области местами гололедица.

В Котайкской области, на участке Сараван-Зангер Сюникской области, на серпантинах Дилижана, Тигранашена, а также в городах Джермук, Арагац, Апаран, Аштарак лежит снег.

В городах Талин, Дилижан, Ноемберян - туманы.