США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания с воздуха и с моря нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения хуситов на корабли в Красном море. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters.

Президент США Джо Байден предупредил, что он, не колеблясь, предпримет и дальнейшие шаги в случае необходимости.

«Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире», - сказал Байден.

В заявлении Министерства обороны Великобритании говорится, что первоначальные признаки указывают на то, что возможности хуситов угрожать коммерческому судоходству подорваны.

Агентство пишет, что Иран, поддерживающий хуситов, решительно осудил нападения, а представитель хуситов заявил, что нападениям нет оправдания, и что группировка продолжит нацеливаться на суда, направляющиеся в Израиль.

Россия, в свою очередь, заявила, что обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание по этому вопросу.

Хуситы заявили, что нападениями на корабли в Красном море они выражают свою поддержку палестинцам и ХАМАС в конфликте с Израилем.

Мишенями бомбардировок стали военная база рядом с аэропортом Саны, военный полигон вблизи аэропорта Таиз, военно-морская база хуситов в Ходейде и военные объекты в провинции Хадджа.