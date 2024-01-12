Секретарь Совета безопасности Армении в Давосе примет участие в 4-й встрече «Украинская формула мира»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выедет с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат Совета безопасности Армении.

Армен Григорян 14 января примет участие в 4-й встрече «Украинская формула мира».