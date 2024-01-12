Европейские индексы - 11-01-24

МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 16547.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.52% и составил 7387.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.98% и составил 7576.59 пункта, а российский RTSI вырос на 1.47% и составил 1131.92 пункта.