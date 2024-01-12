Европейские индексы - 11-01-24
МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 16547.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.52% и составил 7387.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.98% и составил 7576.59 пункта, а российский RTSI вырос на 1.47% и составил 1131.92 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:14 Парковки в зонах А и Б столицы временно будут работать бесплатно
- 16:31 ДТП с участием машины скорой помощи и Ереване: 6 раненых
- 15:04 Действия Азербайджана — не что иное, как попрание политических отношений. ВС Гардман-Ширван-Нахиджеван
- 14:36 Лукашенко отправился с визитом в Россию, где проведет переговоры переговоры с Путиным
- 14:15 В Армении похолодает еще на 5-6 градусов
- 14:04 США разместят ядерное оружие в Великобритании
- 13:50 Госдеп одобрил возможную продажу Греции самолетов F-35 и других систем на сумму $8,6 млрд
- 13:14 На одном из полигонов МО РА прошло гибридное показательное тактическое учение
- 13:03 Индия и Франция договорились о совместном производстве военной техники
- 12:50 У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- 12:36 Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ
- 12:21 Сегодня отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне. Байрамов
- 12:13 Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16
- 11:38 МИД РА обвиняет Азербайджан в злоупотреблении вопросом карт и попытке использовать его для эскалации
- 11:29 На всей территории Армении идет снег, есть закрытые автомагистрали
- 11:22 Ваша жизнь—поучительный пример победы человека над судьбойи непоколебимой ответственности. Пашинян
- 11:15 Комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести призывает Азербайджан активизировать сотрудничество
- 10:50 Европейские индексы - 26-01-24
- 10:49 Американские индексы - 26-01-24
- 10:48 Цены на цветные металлы - 26-01-24
- 10:46 Цены на драгоценные металлы - 26-01-24
- 10:45 Цены на нефть выросли - 26-01-24
- 26.01-21:14 Углубление политического диалога с Грузией является одним из ключевых направлений внешней политики Армении: Мирзоян
- 26.01-20:28 РФ передала главе МИД Армении приглашение посетить Москву для обсуждения договора с Баку: Захарова
- 26.01-19:41 Глава МИД Армении поздравил индийского коллегу с Днем Республики
21:38, 24.01.2024
2023 просмотров Делегацию Азербайджана исключили из ПАСЕ минимум на 1 год
19:53, 22.01.2024
1753 просмотров В ПАСЕ призвали лишить полномочий делегацию Азербайджана
20:17, 22.01.2024
1736 просмотров Борец Арсен Джулфалакян будет выступать под флагом Аргентины
18:50, 23.01.2024
1576 просмотров Глава МИД Армении призвал российских коллег не предъявлять Армении необоснованных обвинений
09:00, 25.01.2024
1529 просмотров Алиев решил застраховать свой режим от потрясений: эксперт об армяно- азербайджанском урегулировании и выборах