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Европейские индексы - 11-01-24

Европейские индексы - 11-01-24

МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 16547.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.52% и составил 7387.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.98% и составил 7576.59 пункта, а российский RTSI вырос на 1.47% и составил 1131.92 пункта.


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