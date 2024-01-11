Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в четверг глава МВД Мари Рантанен.

Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января.

"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные – ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала она на брифинге по итогам заседания кабмина.

"Цель этого решения - остановить нелегальную миграцию на восточной границе Финляндии. На основании наблюдений и информации, полученной пограничной службой и другими органами власти, стало ясно, что нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов. Это явление также было связано с международной преступностью", – сказано в пресс-релизе на сайте МВД республики.

По данным ведомства, нелегальная миграция представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии, уточнятся в сообщении.

Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.