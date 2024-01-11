Время в Ереване: 11:07,   17 Январь 2024

Тбилисский международный аэропорт из-за тумана не смог принять несколько рейсов, в том числе из Еревана 

Тбилисский международный аэропорт из-за тумана не смог принять несколько рейсов, в том числе из Еревана 

Тбилисский международный аэропорт 11 января не смог принять несколько рейсов из-за тумана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, самолеты, летевшие из Еревана, Баку и Тегерана (Air Dilijans, AZAL, Qeshm Air) вернулись обратно.

Рейс Georgian Airways из Москвы сел в Кутаиси.

Ранее Национальное агентство окружающей среды Грузии предупредило об ухудшении погоды в ближайшие дни. В Тбилиси до конца недели по ночам заморозки. Потепление в столице ожидается в середине будущей недели.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]