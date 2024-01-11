Тбилисский международный аэропорт из-за тумана не смог принять несколько рейсов, в том числе из Еревана
20:36, 11 Январь 2024
Тбилисский международный аэропорт 11 января не смог принять несколько рейсов из-за тумана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, самолеты, летевшие из Еревана, Баку и Тегерана (Air Dilijans, AZAL, Qeshm Air) вернулись обратно.
Рейс Georgian Airways из Москвы сел в Кутаиси.
Ранее Национальное агентство окружающей среды Грузии предупредило об ухудшении погоды в ближайшие дни. В Тбилиси до конца недели по ночам заморозки. Потепление в столице ожидается в середине будущей недели.
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