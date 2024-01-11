Еврейские студенты подали в суд на Гарвардский университет, обвинив его в том, что вуз позволил своему кампусу стать «бастионом» безудержного антисемитизма.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, в поданной в среду вечером жалобе студенты обвинили Гарвард в «избирательном» применении своей антидискриминационной политики, чтобы избежать защиты еврейских студентов от преследований, игнорировании их просьб о защите и найме профессоров, которые поддерживают антиеврейское насилие и распространяют антисемитскую пропаганду.

«Учитывая свой послужной список, немыслимо, чтобы Гарвард допустил, чтобы какая-либо группа, кроме евреев, стала объектом подобных злоупотреблений, или что он позволил бы студентам и профессорам без ответа призывать к уничтожению любой страны, кроме Израиля», - говорится в жалобе.

В жалобе престижный университет обвиняется в нарушении запрещающего дискриминацию федерального закона о гражданских правах.

Другие учебные заведения, в том числе Нью-Йоркский университет и Калифорнийский университет в Беркли, сталкиваются с аналогичными исками.