Россия обвинила Латвию в грабеже

Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

"Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, конфискация российского учреждения создает опасный прецедент, поскольку это означает, что в Латвии имущество иностранных собственников не находится под защитой местных законов и международных договоров.

Посольство предупредило Ригу об ответных мерах после этой "беспрецедентной по своей враждебности выходки", включая предъявление компенсационных требований за материальный ущерб, а также убытки, понесенные из-за остановки деятельности "Дома Москвы".

Ранее в четверг сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу российского культурного центра в собственность государства якобы для предотвращения угроз госбезопасности. Уточняется, что здание вскоре продадут, а вырученные деньги передадут Украине.