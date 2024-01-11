Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом

Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года, хотя не все из них интересны туристам. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.

Годом ранее в этом списке было только 32 страны, уточняют эксперты АТОР.