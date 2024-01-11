В Папуа - Новой Гвинее в результате масштабных беспорядков погибло 16 человек, в стране объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе объявил чрезвычайное положение в стране на фоне масштабных беспорядков, вспыхнувших в столице государства - городе Порт-Морсби, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, глава новогвинейского правительства указал, что "чрезвычайное положение в стране, объявленное после гибели 16 человек в ходе беспорядков, продлится две недели". По его словам, на это время порядка тысячи военнослужащих национальной армии будут приведены в боевую готовность, "чтобы оперативно вмешаться в случае любой эскалации насилия".

Марапе призвал граждан сохранять спокойствие и "уделять приоритетное внимание поддержанию порядка и нормальной жизни". "Отсутствие полиции привело к массовым беспорядкам и мародерству в некоторых районах города [Порт-Морсби], и эти события в столице, по-видимому, вызвали цепную реакцию в других частях страны", - сказал он. Премьер подчеркнул, что "люди должны осознать, что это их страна и они обязаны сохранять порядок в ней".

Также премьер отметил, что кабинет министров Папуа - Новой Гвинеи принял решение о мобилизации военнослужащих национальной армии для охраны порядка в городах и помощи в восстановлении инфраструктуры после беспорядков. Как ожидается, в рамках реализации этого решения на улицах столицы появятся не менее 180 дополнительных сотрудников полиции и военные патрули. "Правительство также рассмотрит пакет мер помощи бизнесменам и предприятиям, пострадавшим в ходе беспорядков", - уточнил он.

Сотрудники новогвинейских правоохранительных органов объявили забастовку в среду, 10 января, протестуя из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Позднее премьер-министр заявил, что вычеты, составившие от $52 до $160 при средней зарплате полицейского в $450, были вызваны сбоем в государственной системе начисления заработной платы и будут компенсированы в следующем месяце. Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав применять боевые патроны против нарушителей порядка.

Из-за беспорядков и акций гражданского неповиновения, прошедших также в других городах страны, шесть депутатов местного парламента заявили о своем выходе из состава действующего парламента и призвали премьер-министра также подать в отставку, обвинив его в неспособности обеспечить порядок в стране.