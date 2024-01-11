Состоялось заседание Комитета по организации и проведению вторых Панармянских зимних игр

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра, председателя Комитета по организации и проведению вторых Панармянских зимних игр Араика Арутюняна состоялось первое заседание Комитета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки проведения Зимних игр, Араик Арутюнян прежде всего поблагодарил всех, кто принимал участие в организации Панармянских летних игр. “Я думаю, что наше общество, соотечественники из диаспоры также увидели те результаты, которых мы добились. Мы должны сохранить этот темп и продолжить нашу совместную работу. В этой связи я хотел бы поблагодарить всех за усилия”, — сказал руководитель аппарата премьер-министра и выразил уверенность, что зимние игры, которые запланированы на февраль 2025 года, пройдут столь же эффективно и станут праздником для всех.

Последние Летние игры, которые проходят с 1999 года, собрали беспрецедентное и рекордное количество участников: 7161 участник из 42 государств и 180 городов.

За вклад в организацию Панармянских игр министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр внутренних дел Ваге Казарян и директор Службы национальной безопасности Армен Абазян были награждены золотой медалью. Араик Арутюнян вручил медали присутствовавшим на заседании министру здравоохранения Анаит Аванесян и министру образования, науки, культуры и спорта Жанне Андреасян. Медали остальным награжденным будут переданы им.

Затем президент Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян представил отчет о расходах на проведение Панармянских летних игр.

После этого участники заседания обсудили вопросы повестки зимних игр, которые касались места проведения игр, сроков, видов спорта, обеспечения необходимой инфраструктуры. Состоялся обмен мыслями и по другим подготовительным вопросам.