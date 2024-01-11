Лусине Караханян назначена исполняющей обязанности директора Дома-музея Ованеса Туманяна
Экс-министр образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лусине Караханян назначена исполняющей обязанности директора Дома-музея Ованеса Туманяна. Как сообщает Арменпресс, об этом Караханян написала на своей странице в Facebook.
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