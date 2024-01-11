Финские музыканты потребовали исключить Израиль из конкурса Евровидения

Почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса Финляндии подписали петицию с требованием исключить Израиль из песенного конкурса Евровидения. Организаторы конкурса пока не видят оснований это делать.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, авторы петиции обвиняют Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. Они считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то своего конкурсанта должна отозвать финляндская вещательная компания, Yle.

Один из авторов петиции, активист от культуры Лукас Корпелайнен заявил газете Hufvudstadsbladet, что организаторы конкурса Евровидения не должны позволить Израилю «полировать свой имидж» путем участия в конкурсе.

Авторы обвиняют вещательную компанию Yle в двойных стандартах на том основании, что ее представители одними из первых призвали исключить из Евровидения Россию после того, как она напала на Украину.