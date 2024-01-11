Полиция Эквадора назвала взрыв в ночном клубе террористическим актом

Полиция Эквадора охарактеризовала взрыв в ночном заведении как террористический акт, число погибших возросло до двух, а раненых - до девяти. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Primicias.

Ранее полиция Эквадора сообщала, что взрыв произошел в ночном заведении в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения.

"Полиция подтвердила, что это был взрыв, и охарактеризовала его как террористический акт. Двое погибли, девять человек пострадали", - говорится в сообщении издания.

Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми.

Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.