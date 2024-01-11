ЮАР призвал суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа

Cуд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил адвокат Воган Лоу, представляющий ЮАР на слушаниях в Международном суде ООН.

"Палестинцам грозит смерть от продолжающихся бомбардировок и обстрелов, голода и болезней", - отметил он. В последние дни, добавил адвокат, представители многих стран и международных организаций, в том числе ООН, заявляли о необходимости прекращения военной операции. "И именно поэтому ЮАР обратилась к суду ООН с просьбой обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, - подчеркнул Лоу. - Это единственный способ обеспечить гуманитарный ответ и избежать новых смертей и разрушений".

Кроме того, по мнению южноафриканской стороны, суд должен обязать Израиль принять все возможные меры для того, чтобы предотвратить геноцид в отношении палестинского населения, а также подстрекательство, заговоры, попытки и содействие в совершении геноцида.