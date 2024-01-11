Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Ваге Геворгян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Китайской Народной Республике

Ваге Геворгян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Китайской Народной Республике

Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна, Ваге Геворгян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Китайской Народной Республике. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Ваге Григорян с сентября 2021 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении. 10 января 2024 года решением премьер-министра Геворгян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]