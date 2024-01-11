Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна, Ваге Геворгян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Китайской Народной Республике. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Ваге Григорян с сентября 2021 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении. 10 января 2024 года решением премьер-министра Геворгян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.