Президент Армении и посол Японии обсудили возможности развития политического диалога между двумя странами

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Японии Аоки Ютаку по случаю вручения верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя посла, президент поздравил его с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической миссии.

Президент в своей речи отметил: “Уверен, что дружба между Арменией и Японией будет углубляться благодаря Вашим личным действиям и усилиям.

Дипломатические отношения между нашими странами с момента их установления стали особенными, они были искренними, по-настоящему дружественными, у нас было эффективное взаимодействие во всех направлениях: политическом, экономическом и культурном.

Все программы, которые были реализованы в Армении при поддержке правительства Японии, были важны для развития экономики Армении, и я уверен, что они будут продолжены.

Мы также ценим роль, которую Япония играет и в мире, и в нашем регионе, и направлена на мир и укрепление демократических ценностей”.

Поблагодарив за теплый прием и слова благодарности, новоназначенный посол отметил: “Еще до приезда в Армению и уже здесь я заметил, как много людей хотят, чтобы отношения между нашими странами развивались дальше. Все говорят, что у нас много общего и много общих ценностей. Я приложу все усилия для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив и направлений развития многопланового сотрудничества между Арменией и Японией. Было подчеркнуто наличие большого потенциала сотрудничества в сфере высоких технологий и информационных технологий и важность активизации шагов по его полной реализации.

В ходе беседы были затронуты возможности продвижения политического диалога между двумя странами, в этом контексте подчеркнута необходимость политических взаимных визитов на высоком уровне, а также необходимость продолжительной стимуляции парламентской дипломатии.

Президент Ваагн Хачатурян отметил, что взаимные политические визиты различного уровня, а также активные дипломатические, культурные контакты и отраслевое сотрудничество способствуют взаимному признанию двух народов и укрепляют существующее сотрудничество между странами.

Коснувшись продолжающегося сближения армяно-японских связей, посол Ютака отметил, что в последние годы Япония стала больше интересоваться Арменией, в частности, благодаря демократическому пути и демократическим реформам.

В этом контексте стороны подчеркнули важность и роль демократических реформ и создания демократических институтов в дальнейшем развитии страны.