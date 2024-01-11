Наша цель должна заключаться в том, чтобы быть самой безопасной страной: премьер-министр Армении

Согласно данным «Индекса преступности и безопасности», представленного в 2023 году всемирно известным аналитическим и информационным порталом NUMBEO, Армения занимает 7-е место среди 142 исследованных стран (2022 г.: 8, 2018 г.: 18). Ереван, в свою очередь, вошел в число 20 самых безопасных городов из 416 городов и является первым в регионе.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министру Николу Пашиняну сообщили в МВД, при представлении отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Премьер-министр выразил удовлетворение зарегистрированными результатами и отметил. «Конечно, эти данные очень хороши, на данном этапе они нас удовлетворяют, но я надеюсь, что перед нами стоят гораздо более серьезные проблемы в плане международного имиджа. То есть, если мы сегодня, к сожалению, пока только на 7-м месте в плане внутренней безопасности с точки зрения этой организации, это означает, что мы должны поставить задачу идти дальше, и нашей целью должно быть быть то, чтобы быть самой безопасной страной. То же самое и со столицей Ереваном.

Туристические организации уделяют таким вещам большое внимание при разработке своих турпакетов. Надо всегда держать руку на пульсе, когда мы сталкиваемся с регрессом или не добиваемся прогресса: давайте углубимся, поймем, в чем причина. Конечно, в первую очередь этот процесс связан с работой Полиции и Спасательной службы. То есть это самое главное. Мы должны придерживаться этого ориентира при ежегодной оценке работы Спасательной службы и Полиции», - заключил Пашинян.