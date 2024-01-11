Для Ирана неприемлемо любое нарушение территориальной целостности Армении: посол ИРИ в РА

Иран всегда поддерживал территориальную целостность Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании РА заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

«Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Республики Армения. То, что нарушит суверенитет и территориальную целостность Армении, для нас будет неприемлемо», - сказал Собхани.