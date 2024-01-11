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Представители США и Китая обсудили в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине и Тайване

Представители США и Китая обсудили в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине и Тайване

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер провел в Вашингтоне встречу с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Белый дом.

Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе вызовы на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Украины и в Тайваньском проливе.

Джон Файнер подчеркнул необходимость мира и стабильности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

«Эта встреча стала частью продолжающихся усилий по поддержанию открытыми линии коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией», - заявили в Белом доме.

Сообщается, что Файнер и Лю Цзяньчао провели откровенные и конструктивные обсуждения и подтвердили содействие продолжению дипломатии и сотрудничества на высоком уровне между Соединенными Штатами и Китаем. 


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