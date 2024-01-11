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Вазген Теванян стал победителем турнира в Загребе

Вазген Теванян стал победителем турнира в Загребе

Член сборной Армении по вольной борьбе Вазген Теванян стал победителем международного турнира в Загребе.

Как сообщает «Арменпресс», на международном турнире, проводимом под эгидой Международной федерации борьбы, Теванян, выступающий в весовой категории 65 кг , поочередно одержал победы над борцами из Франции, США и Пуэрто-Рико.

В финале Теванян должен был сразиться с чемпионом мира 2022 года борцом из Ирана Рахманом Мусой Амузадхалилом, но иранский борец отказался от боя из-за травмы.


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