Вазген Теванян стал победителем турнира в Загребе

Член сборной Армении по вольной борьбе Вазген Теванян стал победителем международного турнира в Загребе.

Как сообщает «Арменпресс», на международном турнире, проводимом под эгидой Международной федерации борьбы, Теванян, выступающий в весовой категории 65 кг , поочередно одержал победы над борцами из Франции, США и Пуэрто-Рико.

В финале Теванян должен был сразиться с чемпионом мира 2022 года борцом из Ирана Рахманом Мусой Амузадхалилом, но иранский борец отказался от боя из-за травмы.