В Газе заявили, что число погибших журналистов с момента эскалации возросло до 115

Число журналистов, убитых при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, возросло до 115. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его данным, число журналистов, погибших при бомбардировках и обстрелах Газы, достигло 115. За прошедшие сутки погибли трое журналистов, являвшихся сотрудниками различных палестинских изданий, в том числе одна женщина - Хиба аль-Абадла. Вместе с ней, как сообщил египетский портал Sada al-Balad, погибла ее дочь.