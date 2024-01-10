Госсекретарь США и президент Палестины обсудили меры по минимизации потерь среди мирного населения Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили на встрече в Рамалле усилия, которые помогут свести к минимуму потери среди мирного населения в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен обсудил усилия по минимизации ущерба гражданскому населению в Газе, ускорению [доставки] и увеличению объемов гуманитарной помощи палестинскому мирному населению на всей территории Газы", - отметил дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также "отметил возросшую нестабильность на Западном берегу [реки Иордан] и обсудил усилия США по борьбе с насилием". Во время встречи Блинкен "подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой все палестинские налоговые поступления, собираемые Израилем, должны стабильно перечисляться палестинской автономии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями".

Кроме того, продолжил Миллер, госсекретарь провел с президентом "продуктивную беседу об административных реформах, которые, если будут проведены, принесут пользу палестинскому народу". Блинкен подтвердил, что США выступают за сосуществование Израиля и Палестины "в мире и безопасности".