Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации CEPA

Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) и документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в заседании приняли участие также председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян и заместитель председателя Постоянной комиссии НС по европейской интеграции Мери Галстян.

В ходе заседания был обсужден процесс реализации предусмотренных дорожной картой CEPA среднесрочных мероприятий, в частности, были затронуты мероприятия в сферах энергетики, управления стихийными бедствиями, образования, науки, культуры, здравоохранения и окружающей среды.

По итогам заседания вице-премьер дал поручения ответственным за мероприятия ведомствам, подчеркнув важность реализации предусмотренных CEPA реформ с точки зрения улучшения качества жизни граждан.