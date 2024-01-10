До 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы спасения МВД, на территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Дорога от перекрестка Джермука до Сисиана и дорога Лцен-Татев закрыты для грузовых автомобилей и автобусов, дорога от трассы М-2 до села Хачик труднопроходима, перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом (рекомендуется использовать цепи противоскольжения).

На участке дороги Сисиан-”Зангер” местами гололед.

В Сюникской области, участке Сараван-”Зангер” и городе Джермук идет снег, а на участке Сараван-”Зангер”, участке “Мегру Сар”, в Джермуке и Горисе наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.