США поддерживают конкретные меры по созданию Палестины: Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, во время которых заявил о поддержке Вашингтоном "конкретных мер" по созданию палестинского государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, Блинкен "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого".