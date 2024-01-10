Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом он написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, передает RMF FM.

По данным польской радиостанции, Еврокомиссия работает над механизмом продления либерализации в торговле с Украиной на срок до июня 2025 года.

По мнению министра, введенная ЕС полная либерализация торговли с Украиной привела "к последствиям, обратным планируемым". По его словам, проблемы с чрезмерными объемами импорта касаются не только зерновых, но и "сахара, курятины, яиц, ягод, яблочного концентрата".

Вместе с тем, министр выступил за то, чтобы начать с Украиной переговоры "на тему постепенной взаимной либерализации, которая сопровождалась бы постепенным доведением украинской продукции до стандартов и законов ЕС". Одновременно министр заявил о готовности Польши вернуться к переговорам в рамках Координационной платформы, в которой участвуют ЕК, Украина и соседствующие с ней страны ЕС.