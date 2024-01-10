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Начальник Генштаба ВС Армении приказал строго соблюдать уставные отношения во время боевой службы

Начальник Генштаба ВС Армении приказал строго соблюдать уставные отношения во время боевой службы

В ходе двухдневного рабочего визита первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба ВС, генерал-лейтенант Эдвард Асрян 10 января встретился с офицерским составом воинских частей, осуществляющих оборону восточной пограничной линии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в целом высоко оценив проделанную в течение 2023 учебного года работу и результаты итоговых экзаменов, Эдвард Асрян коснулся боевой готовности воинских частей и организации боевого дежурства, отметил существующие проблемы и дал соответствующие поручения относительно выполнения предстоящих работ.

Подводя итоги встречи, начальник Генерального штаба Вооруженных сил приказал во время боевой службы строго соблюдать уставные отношения, правила безопасности, бороться с проникающими в армию порочными явлениями.


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