Секретарь СБ Армении и глава МИД Греции обсудили вопросы региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 10 января принял делегацию во главе с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, собеседники высоко оценили динамику развития армяно-греческих двусторонних дружественных отношений, основанных на исторической и культурной общности.

Были затронуты вопросы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в том числе шаги, реализуемые в рамках партнерства Армении с ЕС. В этом контексте Армении Григорян подчеркнул важность поддержки Армении со стороны Греции.

На встрече стороны обсудили ситуацию региональной и внерегиональной безопасности и подчеркнули, что любой конфликт должен решаться на основе строгого соблюдения принципов международного права. В контексте вышеизложенного секретарь Совета безопасности представил последние развития в сфере урегулирования армяно-азербайджанских отношений.