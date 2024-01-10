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Ваге Геворгян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения

Ваге Геворгян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Ваге Геворгян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ премьер-министра размещен на сайте электронного правительства.


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