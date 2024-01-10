Национальная комиссия Украины по реабилитации реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова

В Украине Национальная комиссия по реабилитации спустя 50 лет после приговора реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова, осужденного в СССР по обвинению в мужеложстве. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

“У нас поистине историческая новость - Сергей Параджанов реабилитирован!” - написал Дробович.

Он уточнил, что решение было принято еще 20 декабря прошлого года. В выводах Нацкомиссии говорится, что после подробного анализа уголовного дела режиссера и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения.

"Благодаря работникам Нацкомиссии по реабилитации историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - отметил Дробович.

В 1974 году Сергея Параджанова приговорили к пяти годам заключения в лагере строгого режима по уголовным статьям о мужеложстве с применением насилия и распространении порнографии. Процесс над Параджановым начался после его попыток поддержать украинских писателей, обвиняемых в антисоветской пропаганде. Правозащитники называли дело режиссера сфабрикованным.