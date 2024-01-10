Почти 6000 человек, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, уже трудоустроены

Около 6 000 человек, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, уже нашли работу в Армении, в том числе и при помощи правительства.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян на состоявшейся 10 января пресс-конференции, представив программы помощи, предоставляемые лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Министр отметил, что на следующем заседании правительства Армении будет представлена ​​программа трудоустройства вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Мкртчян призвал обращаться в офисы Единой социальной службы за рекомендациями по трудоустройству. «Сейчас мы пересматриваем список получателей социальной помощи и имеющиеся предложения о работе. Этот вопрос будет прояснен после января», - сказал министр.