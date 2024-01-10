Военная академия им. Вазгена Саркисяна вступила в Международную ассоциацию военных академий

Военная академия им. Вазгена Саркисяна Министерства обороны РА с 9 января 2024 года вступила в Международную ассоциацию военных академий. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны РА Арам Торосян.

«В результате проведенных широкомасштабных образовательных реформ Военная академия получила возможность подать заявку на вступление в Международную ассоциацию военных академий.

Учитывая образовательные реформы, проведенные академией, заявка была одобрена.

Вступив в Международную ассоциацию, членами которой являются 19 военных академий (США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Испания, Бразилия, Катар, Польша, Южная Корея, Южная Африка, Колумбия, Филиппины, Косово), Военная академия им. Вазгена Саркисяна получит новые возможности для широкого международного сотрудничества. В частности, возможность пользоваться многочисленными образовательными программами ведущих военных учебных заведений мира, в том числе и обмена курсантами, переподготовки и обмена преподавателями, реализации совместных образовательных программ», - написал пресс-секретарь МО.