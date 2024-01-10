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Глава МИД Греции проект «Перекресток мира» считает справедливым и стабильным решением проблем на Южном Кавказе

Глава МИД Греции проект «Перекресток мира» считает справедливым и стабильным решением проблем на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис проект «Перекресток мира» считает справедливым и стабильным решением проблем на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», об этом министр иностранных дел Греции заявил на состоявшейся 10 января пресс-конференции.

«Мы считаем, что стороны должны находиться в постоянном диалоге. Я думаю, что представленный правительством Армении проект «Перекресток мира» является очень реалистичным, обоснованным и стабильным решением проблемы. Считаем, что переговорный процесс должен включать в себя решение конкретных вопросов, должна быть проведена четкая демаркация границ, чтобы не было дальнейших злодеяний. Обе стороны должны быть вовлечены в этот процесс. Я думаю, что действительно существуют реальные возможности достижения решений в будущем. В будущем не должно быть военных операций», - заключил Йоргос Герапетритис.

Он считает, что правительство Армении предпринимает шаги для достижения наилучшего решения для установления долгосрочного мира и процветания в регионе.


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