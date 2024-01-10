На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В связи с ремонтными работами на участке 38-40 км автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди он до 15 февраля будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом. Как сообщили «Арменпресс» в Спасательной службе МВД РА, объездная автодорога будет проходить через Ноемберян.

Дороги в Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари, закрыты.

Дорога от перекрестка Джермука до участка Зангер закрыта для грузовых автомобилей с прицепом.

Участок дороги, ведущий от автомагистрали М-2 в село Хачик, труднопроходим.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом. Рекомендуется использование цепей противоскольжения.

На трассе Сисиан-Зангер местами гололедица.

Снег выпал в областях Сюник, Вайоц Дзор, на перевале Варденяц, на серпантине Тигранашена, в районах Варденис, Мартуни, Каджаран, в городах Чамбарак, Дилижан, на участках Сисиан-Зангер и Мегру сар.

На участке Сараван- Зангер, на перевале Варденяц и в городе Чамбарак - туманы.

Согласно информации, полученной из Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.