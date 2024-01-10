В процессе углубления отношений Армения-ЕС нам еще предстоит пройти долгий путь: министр ИД Армении

В процессе развития и углубления отношений между Арменией и Европейским Союзом нам еще предстоит пройти долгий путь. Как передает «Арменпресс», это заметил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

Министр заверил, что на рассмотрении находится ряд конкретных действий и программ, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, также и вне его рамок.

«Мы только что услышали заверения министра иностранных дел Греции в том, что Греция продолжит свои усилия и поддержку, чтобы этот процесс не остановился и продолжался бы объективно и интенсивно. Конечно, мы будем рассчитывать на эти заверения и поддержку», - сказал Мирзоян.

Министр отметил, что, несмотря на все трудности, Армения продолжает демократические реформы. Мирзоян убежден, что эти реформы приблизят Армению к Европейскому Союзу.

В контексте диалога с ЕС Мирзоян подчеркнул, что для Армении чрезвычайно важна наблюдательная миссия ЕС.

«Это еще один важный фактор, обеспечивающий безопасность и мир на границе между Арменией и Азербайджаном», - отметил Мирзоян, напомнив, что ЕС недавно решил увеличить штат миссии и продлить ее мандат, что Армения приветствовала.