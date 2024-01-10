В мирном договоре мы должны видеть те основы, по которым пройдет процесс делимитации границы: министр ИД Армении

Окончательный мир между Арменией и Азербайджаном должен быть основан на нескольких фундаментальных принципах, чтобы в будущем не создавалась бы благодатная почва для эскалации или агрессии. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

Мирзоян сообщил, что в конце декабря прошлого года Армения получила предложения Азербайджана относительно мирного договора, после чего 4 января Армения направила свои предложения Азербайджану.

«Несмотря на отсутствие двусторонних встреч, состоялся обмен предложениями по мирному договору. Мы получили предложения Азербайджана и 4 января направили свои очередные предложения. Я бы сказал, что по содержанию азербайджанских предложений мы видим определенный регресс в некоторых частях текста и определенный прогресс в некоторых других направлениях. И мы очень конструктивно поработали над этими предложениями, направили свои предложения, которые, я уверен, очень конструктивны», - сказал Мирзоян.

Министр видит проблему не столько в последовательных предложениях, в регрессе или прогрессе той или иной статьи, конструктивности или неконструктивности, сколько в принципах, на которых должен основываться мир.

«Независимо от того, является ли какая-либо конкретная статья нынешнего предложения прогрессом или регрессом, окончательный мир обязательно должен быть основан на нескольких фундаментальных принципах. Страны должны признать территориальную целостность друг друга без каких-либо разногласий, без какой-либо двусмысленности. Это вопрос, в котором необходима максимальная ясность, и окончательный мирный договор должен обеспечить эту ясность.

Также понятно, что если процесс демаркации границы между странами может занять длительное время, то, по крайней мере, в мирном соглашении мы должны увидеть четкие основы, на которых должен идти этот процесс. Это вопросы, которые Республика Армения не может не рассматривать и допустить какую-либо неопределенность. Еще и потому, что неопределенность является прекрасной основой и благодатной почвой для дальнейшей агрессии и эскалации.

Поэтому, если мы установим мир, мы установим мир, который будет максимально сложно поставить под сомнение и нарушить его», - подчеркнул Мирзоян.

Арарат Мирзоян также представил следующий принцип, который армянская сторона хочет видеть в мирном соглашении, - разблокирование экономических коммуникаций и инфраструктур региона, основанное на справедливых и фундаментальных принципах.

«Мир - это не только отсутствие стрельбы. Мир - это также открытые границы и перемещение товаров и людей через территорию друг друга. Трудно говорить об установлении мира на Южном Кавказе, когда Армения продолжает оставаться в блокаде.

Мы заинтересованы в разблокировке коммуникаций, но мы также уверены, что эта разблокировка должна произойти на основе очень простых, фундаментальных и справедливых принципов», - заключил Мирзоян.