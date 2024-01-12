“Ереванский бестселлер”: вновь лидирует роман “На расстоянии 13 км от тоннеля”: армянская литература, декабрь 2023 г.

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за декабрь.

На первом месте роман Рубена Есаяна “На расстоянии 13 км от тоннеля”, который является первым романом жанра триллер в армянской литературе. В нем рассказывается о группе студентов, обучающихся на одном из факультетов Ереванского государственного университета, которые в конце учебного года, после экзаменов, решают выехать за город. Но они даже не представляют, какой ужас ожидает их там...

На втором месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

«Город добрых дел» на третьем месте. Эта книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Она была написана Марком Ареном и пятью молодыми людьми. Маленькие истории, вошедшие в него, рассказывают о могучей силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространяется, призывает людей делать добрые дела и делает Ереван городом добрых дел.

Сборник рассказов Ашота Степаняна “Город подождет тебя” на четвертом месте. Книгу отличает ярко выраженная художественная индивидуальность, необычное мастерство, уникальное восприятие и интерпретация реальности. Герои рассказов, относящиеся к смерти как к образу жизни, по-своему преодолевают психологические и онтологические сложности в отношении к смерти.

На пятом месте роман “Снова о любви” Марка Арена и Варса Чаренца. В нем изложена история бессмертной любви гениального поэта, врача Рубена Севака и Янни Аппель. Отвергнув предложение турецкого чиновника на спасение в тяжелые дни жестокого Геноцида армян, Рубен Севак жестокую смерть предпочел спасению ценой отступничества. Каждая страница книги “Снова о любви”, ставшей памятником любви, пропитана вечной любовью и мудростью любви.

На шестом месте роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-1”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях. В романе автор впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли прошлую войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этот роман - обращение и послание всем армянам.

На седьмом месте роман “Агапи” Овсепа Варданяна. Роман рассказывает о невинной истории любви главной героини Агапи, исповедующей армянское православие, а любимый ею юноша - католик. И история любви молодой девушки Агапи и ее возлюбленного Иакова превращается в трагедию...

Роман “Агапи” был опубликован в 1851 году в Константинополе. Текст был напечатан армянскими буквами, но на турецком языке. Он оставался в безвестности в течение ста лет.

“Тигран Великий” известного писателя, лауреата государственной премии Айка Хачатряна на восьмом месте. В I веке до нашей эры Рим, стремясь к мировому господству, хотел завоевать и Малую Азию, но цепочка римских завоеваний не завершилась, поскольку Понтийское царство, Армения и Парфянское царство начали героическую борьбу за свою независимость и свободу. Армянский народ защищал свое право на жизнь. В царствование Тиграна Великого Армения становится одной из могущественных держав мира.

На девятом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена ​​одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

И на десятом месте «Шела» Григора Кешишяна. Роман «Шела» претендует на звание самой популярной книги этого лета: безнадежная история любви армянского молодого человека и еврейской девушки в Бейруте в 1940-х годах и встреча с прошлым десятилетиями спустя. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.